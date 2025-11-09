STAX Token Pris idag

Livepriset för STAX Token (STAX) idag är $ 0.00701748, med en förändring på 0.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STAX till USD är$ 0.00701748 per STAX.

STAX Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,017,442, med ett cirkulerande utbud på 1.00B STAX. Under de senaste 24 timmarna handlades STAX mellan $ 0.00700726 (lägsta) och $ 0.00706652 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0199077, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00679806.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STAX med -- under den senaste timmen och -4.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

STAX Token (STAX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

