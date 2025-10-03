Utforska StarShip(STARSHIP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STARSHIP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska StarShip(STARSHIP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STARSHIP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

StarShip (STARSHIP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för StarShip(STARSHIP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 660.36K $ 660.36K $ 660.36K Totalt utbud: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerande utbud $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M FDV (värdering efter full utspädning): $ 702.43K $ 702.43K $ 702.43K Högsta någonsin: $ 6.11 $ 6.11 $ 6.11 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.03512145 $ 0.03512145 $ 0.03512145 StarShip (STARSHIP) Information StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip's next-generation business model is the future of global business. StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip's next-generation business model is the future of global business. Officiell webbplats: https://deploystarship.com/ StarShip (STARSHIP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i StarShip (STARSHIP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet STARSHIP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många STARSHIP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn