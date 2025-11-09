Stargate Bridged WETH Pris idag

Livepriset för Stargate Bridged WETH (WETH) idag är $ 3,386.28, med en förändring på 1.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WETH till USD är$ 3,386.28 per WETH.

Stargate Bridged WETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 76,199,712, med ett cirkulerande utbud på 22.55K WETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WETH mellan $ 3,351.63 (lägsta) och $ 3,481.07 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4,751.86, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,122.27.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WETH med +0.01% under den senaste timmen och -12.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Stargate Bridged WETH (WETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 76.20M$ 76.20M $ 76.20M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 76.20M$ 76.20M $ 76.20M Cirkulationsutbud 22.55K 22.55K 22.55K Totalt utbud 22,554.22308715463 22,554.22308715463 22,554.22308715463

