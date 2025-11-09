Stargate Bridged USDT0 Pris idag

Livepriset för Stargate Bridged USDT0 (USDT0) idag är $ 0.999883, med en förändring på 0.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDT0 till USD är$ 0.999883 per USDT0.

Stargate Bridged USDT0 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,203,617, med ett cirkulerande utbud på 3.21M USDT0. Under de senaste 24 timmarna handlades USDT0 mellan $ 0.997181 (lägsta) och $ 1.002 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.013, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.93476.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDT0 med -0.05% under den senaste timmen och +0.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.20M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.20M Cirkulationsutbud 3.21M Totalt utbud 3,205,854.747284

