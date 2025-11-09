Stargate Bridged USDC Pris idag

Livepriset för Stargate Bridged USDC (USDC.E) idag är $ 1.0, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDC.E till USD är$ 1.0 per USDC.E.

Stargate Bridged USDC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 89,470,642, med ett cirkulerande utbud på 89.45M USDC.E. Under de senaste 24 timmarna handlades USDC.E mellan $ 0.998376 (lägsta) och $ 1.001 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.011, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.989603.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDC.E med +0.00% under den senaste timmen och +0.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 89.47M$ 89.47M $ 89.47M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 89.47M$ 89.47M $ 89.47M Cirkulationsutbud 89.45M 89.45M 89.45M Totalt utbud 89,450,275.457411 89,450,275.457411 89,450,275.457411

Det aktuella börsvärdet för Stargate Bridged USDC är $ 89.47M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av USDC.E är 89.45M, med ett totalt utbud på 89450275.457411. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 89.47M.