Star AI (MSTAR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Star AI(MSTAR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 19:25:55 (UTC+8)
Star AI (MSTAR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Star AI(MSTAR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 101.83K
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 594.81M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 171.20K
Högsta någonsin:
$ 0.074826
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00017119
Star AI (MSTAR) Information

Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.

Officiell webbplats:
https://merlinstarter.com/
Whitepaper:
https://docs.merlinstarter.com/

Star AI (MSTAR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Star AI (MSTAR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MSTAR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MSTAR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MSTAR:s tokenomics, utforska MSTAR-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för MSTAR

Vill du veta vart MSTAR kan vara på väg? På MSTAR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

