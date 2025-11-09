Standard Trust Assurance Community Pris idag

Livepriset för Standard Trust Assurance Community (STACO) idag är $ 0.01110277, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STACO till USD är$ 0.01110277 per STACO.

Standard Trust Assurance Community rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,110,277, med ett cirkulerande utbud på 100.00M STACO. Under de senaste 24 timmarna handlades STACO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.011, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01060324.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STACO med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

