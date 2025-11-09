Standard Protocol Pris idag

Livepriset för Standard Protocol (STND) idag är $ 0.00068909, med en förändring på 0.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STND till USD är$ 0.00068909 per STND.

Standard Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 62,690, med ett cirkulerande utbud på 90.97M STND. Under de senaste 24 timmarna handlades STND mellan $ 0.00066624 (lägsta) och $ 0.00073951 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.06, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0005346.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STND med +2.09% under den senaste timmen och -14.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Standard Protocol (STND) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 62.69K$ 62.69K $ 62.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 68.91K$ 68.91K $ 68.91K Cirkulationsutbud 90.97M 90.97M 90.97M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

