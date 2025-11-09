Staked UTY Pris idag

Livepriset för Staked UTY (YUTY) idag är $ 1.033, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YUTY till USD är$ 1.033 per YUTY.

Staked UTY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,201,578, med ett cirkulerande utbud på 8.90M YUTY. Under de senaste 24 timmarna handlades YUTY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.038, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.005.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YUTY med -- under den senaste timmen och -0.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Staked UTY (YUTY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Cirkulationsutbud 8.90M 8.90M 8.90M Totalt utbud 8,904,335.539243083 8,904,335.539243083 8,904,335.539243083

