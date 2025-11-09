BörsDEX+
Livepriset för Staked USDai idag är 1.044 USD.SUSDAI börsvärdet är 148,278,211 USD.

Staked USDai Logotyp

Staked USDai Pris (SUSDAI)

Onoterad

1 SUSDAI-till-USD pris i realtid:

$1.044
$1.044$1.044
+0.20%1D
USD
Staked USDai (SUSDAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:45:22 (UTC+8)

Staked USDai Pris idag

Livepriset för Staked USDai (SUSDAI) idag är $ 1.044, med en förändring på 0.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUSDAI till USD är$ 1.044 per SUSDAI.

Staked USDai rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 148,278,211, med ett cirkulerande utbud på 142.10M SUSDAI. Under de senaste 24 timmarna handlades SUSDAI mellan $ 1.04 (lägsta) och $ 1.048 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.19, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.796061.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUSDAI med -0.02% under den senaste timmen och -0.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Staked USDai (SUSDAI) Marknadsinformation

$ 148.28M
$ 148.28M$ 148.28M

--
----

$ 148.28M
$ 148.28M$ 148.28M

142.10M
142.10M 142.10M

142,094,266.4135559
142,094,266.4135559 142,094,266.4135559

Det aktuella börsvärdet för Staked USDai är $ 148.28M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUSDAI är 142.10M, med ett totalt utbud på 142094266.4135559. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 148.28M.

Staked USDai Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.04
$ 1.04$ 1.04
lägsta under 24-timmar
$ 1.048
$ 1.048$ 1.048
högsta under 24-timmar

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.796061
$ 0.796061$ 0.796061

-0.02%

+0.31%

-0.64%

-0.64%

Staked USDai (SUSDAI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Staked USDai till USD $ +0.00321067.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Staked USDai till USD $ -0.0202286484.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Staked USDai till USD $ +0.0058982868.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Staked USDai till USD $ +0.0265819526374073.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00321067+0.31%
30 dagar$ -0.0202286484-1.93%
60 dagar$ +0.0058982868+0.56%
90 dagar$ +0.0265819526374073+2.61%

Prisförutsägelse för Staked USDai

Staked USDai (SUSDAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SUSDAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Staked USDai (SUSDAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Staked USDai potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

Staked USDai (SUSDAI) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Staked USDai

Hur mycket kommer 1 Staked USDai att vara värd år 2030?
Om Staked USDai skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Staked USDai-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:45:22 (UTC+8)

