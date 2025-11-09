Staked USDai Pris idag

Livepriset för Staked USDai (SUSDAI) idag är $ 1.044, med en förändring på 0.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUSDAI till USD är$ 1.044 per SUSDAI.

Staked USDai rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 148,278,211, med ett cirkulerande utbud på 142.10M SUSDAI. Under de senaste 24 timmarna handlades SUSDAI mellan $ 1.04 (lägsta) och $ 1.048 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.19, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.796061.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUSDAI med -0.02% under den senaste timmen och -0.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Staked USDai (SUSDAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 148.28M$ 148.28M $ 148.28M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 148.28M$ 148.28M $ 148.28M Cirkulationsutbud 142.10M 142.10M 142.10M Totalt utbud 142,094,266.4135559 142,094,266.4135559 142,094,266.4135559

