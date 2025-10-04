Utforska Staked Neptune OAS(STOAS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STOAS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Staked Neptune OAS(STOAS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STOAS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 119.60K $ 119.60K $ 119.60K Totalt utbud: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M Cirkulerande utbud $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M FDV (värdering efter full utspädning): $ 119.60K $ 119.60K $ 119.60K Högsta någonsin: $ 0.01989627 $ 0.01989627 $ 0.01989627 Lägsta någonsin: $ 0.00885974 $ 0.00885974 $ 0.00885974 Aktuellt pris: $ 0.00953867 $ 0.00953867 $ 0.00953867 Läs mer om priset på Staked Neptune OAS(STOAS) Köp STOAS nu! Staked Neptune OAS (STOAS) Information stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards. stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Officiell webbplats: https://staking.neptune-lsd.com/ Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Staked Neptune OAS (STOAS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet STOAS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många STOAS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 