Staked msUSD Pris idag

Livepriset för Staked msUSD (SMSUSD) idag är $ 0.694562, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SMSUSD till USD är$ 0.694562 per SMSUSD.

Staked msUSD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,057,232, med ett cirkulerande utbud på 1.98M SMSUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades SMSUSD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.025, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.694559.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SMSUSD med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Staked msUSD (SMSUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Cirkulationsutbud 1.98M 1.98M 1.98M Totalt utbud 1,975,300.806712995 1,975,300.806712995 1,975,300.806712995

