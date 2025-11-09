Staked IP Pris idag

Livepriset för Staked IP (STIP) idag är $ 3.95, med en förändring på 3.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STIP till USD är$ 3.95 per STIP.

Staked IP rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,118,746, med ett cirkulerande utbud på 1.29M STIP. Under de senaste 24 timmarna handlades STIP mellan $ 3.93 (lägsta) och $ 4.24 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 15.09, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.031.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STIP med -1.39% under den senaste timmen och -15.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Staked IP (STIP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Cirkulationsutbud 1.29M 1.29M 1.29M Totalt utbud 1,291,822.494918986 1,291,822.494918986 1,291,822.494918986

