Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Staked Frax USD(SFRXUSD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 17:56:48 (UTC+8)
Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Staked Frax USD(SFRXUSD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 43.15M
$ 43.15M$ 43.15M
Totalt utbud:
$ 37.15M
$ 37.15M$ 37.15M
Cirkulerande utbud
$ 37.15M
$ 37.15M$ 37.15M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 43.15M
$ 43.15M$ 43.15M
Högsta någonsin:
$ 1.26
$ 1.26$ 1.26
Lägsta någonsin:
$ 1.056
$ 1.056$ 1.056
Aktuellt pris:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

Staked Frax USD (SFRXUSD) Information

Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.

Officiell webbplats:
https://frax.com

Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Staked Frax USD (SFRXUSD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SFRXUSD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SFRXUSD-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SFRXUSD:s tokenomics, utforska SFRXUSD-tokens pris i realtid!

