Staked BITZ Pris idag

Livepriset för Staked BITZ (SBITZ) idag är $ 0.81633, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SBITZ till USD är$ 0.81633 per SBITZ.

Staked BITZ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 43,381, med ett cirkulerande utbud på 40.81K SBITZ. Under de senaste 24 timmarna handlades SBITZ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 34.29, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.777131.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SBITZ med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Staked BITZ (SBITZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 33.32K$ 33.32K $ 33.32K Cirkulationsutbud 40.81K 40.81K 40.81K Totalt utbud 40,810.80097138767 40,810.80097138767 40,810.80097138767

Det aktuella börsvärdet för Staked BITZ är $ 43.38K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SBITZ är 40.81K, med ett totalt utbud på 40810.80097138767. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 33.32K.