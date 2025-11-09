Staked Aria Premier Launch Pris idag

Livepriset för Staked Aria Premier Launch (STAPL) idag är $ 0.830378, med en förändring på 1.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STAPL till USD är$ 0.830378 per STAPL.

Staked Aria Premier Launch rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,532,005, med ett cirkulerande utbud på 7.87M STAPL. Under de senaste 24 timmarna handlades STAPL mellan $ 0.80518 (lägsta) och $ 0.835153 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.042, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.80518.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STAPL med -0.56% under den senaste timmen och -14.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.53M$ 6.53M $ 6.53M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.53M$ 6.53M $ 6.53M Cirkulationsutbud 7.87M 7.87M 7.87M Totalt utbud 7,866,312.733034037 7,866,312.733034037 7,866,312.733034037

Det aktuella börsvärdet för Staked Aria Premier Launch är $ 6.53M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STAPL är 7.87M, med ett totalt utbud på 7866312.733034037. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.53M.