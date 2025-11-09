BörsDEX+
Livepriset för Staked Aria Premier Launch idag är 0.830378 USD.STAPL börsvärdet är 6,532,005 USD. Följ prisuppdateringar för STAPL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om STAPL

STAPL prisinformation

Vad är STAPL

STAPL officiell webbplats

STAPL tokenomics

STAPL Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Staked Aria Premier Launch Logotyp

Staked Aria Premier Launch Pris (STAPL)

Onoterad

1 STAPL-till-USD pris i realtid:

$0.830378
$0.830378$0.830378
+1.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:45:01 (UTC+8)

Staked Aria Premier Launch Pris idag

Livepriset för Staked Aria Premier Launch (STAPL) idag är $ 0.830378, med en förändring på 1.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STAPL till USD är$ 0.830378 per STAPL.

Staked Aria Premier Launch rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,532,005, med ett cirkulerande utbud på 7.87M STAPL. Under de senaste 24 timmarna handlades STAPL mellan $ 0.80518 (lägsta) och $ 0.835153 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.042, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.80518.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STAPL med -0.56% under den senaste timmen och -14.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Marknadsinformation

$ 6.53M
$ 6.53M$ 6.53M

--
----

$ 6.53M
$ 6.53M$ 6.53M

7.87M
7.87M 7.87M

7,866,312.733034037
7,866,312.733034037 7,866,312.733034037

Det aktuella börsvärdet för Staked Aria Premier Launch är $ 6.53M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STAPL är 7.87M, med ett totalt utbud på 7866312.733034037. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.53M.

Staked Aria Premier Launch Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.80518
$ 0.80518$ 0.80518
lägsta under 24-timmar
$ 0.835153
$ 0.835153$ 0.835153
högsta under 24-timmar

$ 0.80518
$ 0.80518$ 0.80518

$ 0.835153
$ 0.835153$ 0.835153

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.80518
$ 0.80518$ 0.80518

-0.56%

+1.19%

-14.66%

-14.66%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Staked Aria Premier Launch till USD $ +0.00977733.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Staked Aria Premier Launch till USD $ -0.0956358798.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Staked Aria Premier Launch till USD $ -0.1117288545.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Staked Aria Premier Launch till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00977733+1.19%
30 dagar$ -0.0956358798-11.51%
60 dagar$ -0.1117288545-13.45%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Staked Aria Premier Launch

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för STAPL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Staked Aria Premier Launch potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Staked Aria Premier Launch kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för STAPL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Staked Aria Premier Launch Price Prediction.

Vad är Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Staked Aria Premier Launch (STAPL) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Staked Aria Premier Launch

Hur mycket kommer 1 Staked Aria Premier Launch att vara värd år 2030?
Om Staked Aria Premier Launch skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Staked Aria Premier Launch-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:45:01 (UTC+8)

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.