Marlknadsvärde: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Totalt utbud: $ 20.93K $ 20.93K $ 20.93K Cirkulerande utbud $ 20.93K $ 20.93K $ 20.93K FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Högsta någonsin: $ 133.66 $ 133.66 $ 133.66 Lägsta någonsin: $ 18.85 $ 18.85 $ 18.85 Aktuellt pris: $ 63.17 $ 63.17 $ 63.17 Läs mer om priset på Stake DAO FXN(SDFXN) Köp SDFXN nu! Stake DAO FXN (SDFXN) Information Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility Officiell webbplats: https://www.stakedao.org/lockers/fxn Stake DAO FXN (SDFXN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Stake DAO FXN (SDFXN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SDFXN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SDFXN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SDFXN:s tokenomics, utforska SDFXN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SDFXN Vill du veta vart SDFXN kan vara på väg? På SDFXN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SDFXN-tokens prisförutsägelse nu! 