Stacy Staked XTZ Pris idag

Livepriset för Stacy Staked XTZ (STXTZ) idag är $ 0.674031, med en förändring på 10.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STXTZ till USD är$ 0.674031 per STXTZ.

Stacy Staked XTZ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,037,583, med ett cirkulerande utbud på 8.96M STXTZ. Under de senaste 24 timmarna handlades STXTZ mellan $ 0.672791 (lägsta) och $ 0.78064 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.06, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.464512.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STXTZ med -- under den senaste timmen och +12.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Cirkulationsutbud 8.96M 8.96M 8.96M Totalt utbud 8,957,422.948173 8,957,422.948173 8,957,422.948173

