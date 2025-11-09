Stable Coin Pris idag

Livepriset för Stable Coin (SBC) idag är $ 0.999722, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SBC till USD är$ 0.999722 per SBC.

Stable Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,566,629, med ett cirkulerande utbud på 1.57M SBC. Under de senaste 24 timmarna handlades SBC mellan $ 0.99962 (lägsta) och $ 1.0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.005, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.997838.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SBC med +0.00% under den senaste timmen och -0.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Stable Coin (SBC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Cirkulationsutbud 1.57M 1.57M 1.57M Totalt utbud 1,567,166.248857 1,567,166.248857 1,567,166.248857

Det aktuella börsvärdet för Stable Coin är $ 1.57M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SBC är 1.57M, med ett totalt utbud på 1567166.248857. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.57M.