Squirrel Swap (SQRL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Squirrel Swap(SQRL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 18.82K $ 18.82K $ 18.82K Totalt utbud: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Cirkulerande utbud $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (värdering efter full utspädning): $ 18.82K $ 18.82K $ 18.82K Högsta någonsin: $ 0.00352178 $ 0.00352178 $ 0.00352178 Lägsta någonsin: $ 0.00001286 $ 0.00001286 $ 0.00001286 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Squirrel Swap(SQRL) Köp SQRL nu! Squirrel Swap (SQRL) Information Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy. Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy. Officiell webbplats: https://squirrelswap.org Squirrel Swap (SQRL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Squirrel Swap (SQRL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SQRL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SQRL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SQRL:s tokenomics, utforska SQRL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SQRL Vill du veta vart SQRL kan vara på väg? På SQRL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SQRL-tokens prisförutsägelse nu! 