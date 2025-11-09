SquiggleStrategy Pris idag

Livepriset för SquiggleStrategy (SQUIGSTR) idag är --, med en förändring på 4.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SQUIGSTR till USD är-- per SQUIGSTR.

SquiggleStrategy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 526,791, med ett cirkulerande utbud på 946.87M SQUIGSTR. Under de senaste 24 timmarna handlades SQUIGSTR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00839806, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SQUIGSTR med -0.07% under den senaste timmen och -49.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Marknadsinformation

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 526.79K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 526.79K Cirkulationsutbud 946.87M Totalt utbud 946,867,832.5963546

