SPX6969 Pris idag

Livepriset för SPX6969 (SPX6969) idag är $ 0.00013386, med en förändring på 11.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPX6969 till USD är$ 0.00013386 per SPX6969.

SPX6969 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 133,872, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M SPX6969. Under de senaste 24 timmarna handlades SPX6969 mellan $ 0.00010856 (lägsta) och $ 0.00015261 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00302399, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00010856.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPX6969 med +3.76% under den senaste timmen och -53.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SPX6969 (SPX6969) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 133.87K$ 133.87K $ 133.87K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 133.87K$ 133.87K $ 133.87K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,998,558.985068 999,998,558.985068 999,998,558.985068

Det aktuella börsvärdet för SPX6969 är $ 133.87K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPX6969 är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999998558.985068. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 133.87K.