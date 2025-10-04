Utforska Spunk(SPUNK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SPUNK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Spunk(SPUNK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SPUNK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SPUNK Prisförutsägelse Spunk (SPUNK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Spunk(SPUNK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.14K Totalt utbud: $ 983.01M Cirkulerande utbud $ 876.16M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.52K Högsta någonsin: $ 0.00433601 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Spunk (SPUNK) Information Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana. Officiell webbplats: https://spunk.lol Spunk (SPUNK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Spunk (SPUNK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SPUNK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SPUNK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.