SprotoStrategy Pris idag

Livepriset för SprotoStrategy (SPRSTR) idag är $ 0.00001101, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPRSTR till USD är$ 0.00001101 per SPRSTR.

SprotoStrategy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,006.88, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SPRSTR. Under de senaste 24 timmarna handlades SPRSTR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00029413, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001085.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPRSTR med -- under den senaste timmen och -19.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SprotoStrategy (SPRSTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

