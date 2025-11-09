Sploots by Virtuals Pris (SPLOOT)
Livepriset för Sploots by Virtuals (SPLOOT) idag är --, med en förändring på 10.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPLOOT till USD är-- per SPLOOT.
Sploots by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 330,944, med ett cirkulerande utbud på 997.25M SPLOOT. Under de senaste 24 timmarna handlades SPLOOT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00198963, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SPLOOT med -0.49% under den senaste timmen och -37.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Sploots by Virtuals är $ 330.94K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPLOOT är 997.25M, med ett totalt utbud på 997247740.9496186. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 330.94K.
-0.49%
-10.47%
-37.05%
-37.05%
Under dagen var prisförändringen på Sploots by Virtuals till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Sploots by Virtuals till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Sploots by Virtuals till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Sploots by Virtuals till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-10.47%
|30 dagar
|$ 0
|-56.29%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Sploots by Virtuals potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Character Name: Sploots
Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.
Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.
Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
