Livepriset för Sploots by Virtuals idag är 0 USD.SPLOOT börsvärdet är 330,944 USD. Följ prisuppdateringar för SPLOOT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SPLOOT

SPLOOT prisinformation

Vad är SPLOOT

SPLOOT officiell webbplats

SPLOOT tokenomics

SPLOOT Prisförutsägelse

Sploots by Virtuals Logotyp

Sploots by Virtuals Pris (SPLOOT)

Onoterad

1 SPLOOT-till-USD pris i realtid:

$0.00033186
$0.00033186$0.00033186
-10.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:44:09 (UTC+8)

Sploots by Virtuals Pris idag

Livepriset för Sploots by Virtuals (SPLOOT) idag är --, med en förändring på 10.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPLOOT till USD är-- per SPLOOT.

Sploots by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 330,944, med ett cirkulerande utbud på 997.25M SPLOOT. Under de senaste 24 timmarna handlades SPLOOT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00198963, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPLOOT med -0.49% under den senaste timmen och -37.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Marknadsinformation

$ 330.94K
$ 330.94K$ 330.94K

--
----

$ 330.94K
$ 330.94K$ 330.94K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Det aktuella börsvärdet för Sploots by Virtuals är $ 330.94K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPLOOT är 997.25M, med ett totalt utbud på 997247740.9496186. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 330.94K.

Sploots by Virtuals Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-10.47%

-37.05%

-37.05%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Sploots by Virtuals till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Sploots by Virtuals till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Sploots by Virtuals till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Sploots by Virtuals till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-10.47%
30 dagar$ 0-56.29%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Sploots by Virtuals

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPLOOT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Sploots by Virtuals potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

Folk frågar också: Andra frågor om Sploots by Virtuals

Hur mycket kommer 1 Sploots by Virtuals att vara värd år 2030?
Om Sploots by Virtuals skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Sploots by Virtuals-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:44:09 (UTC+8)

Utforska mer om Sploots by Virtuals

