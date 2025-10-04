Utforska Splash Dog(BUSTER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUSTER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Splash Dog(BUSTER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUSTER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Splash Dog (BUSTER) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Splash Dog(BUSTER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K Totalt utbud: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Cirkulerande utbud $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K Högsta någonsin: $ 0.00444016 $ 0.00444016 $ 0.00444016 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Splash Dog (BUSTER) Information THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me - Signature Pool Dive - Serial Killer - Silly Roadmap 1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs 3. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn't mean we won't have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash?

Serial Killer

Officiell webbplats: https://buster-sol.xyz/ Splash Dog (BUSTER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Splash Dog (BUSTER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BUSTER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BUSTER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn