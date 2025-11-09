spiritcoin Pris idag

Livepriset för spiritcoin (SPIRITCOIN) idag är --, med en förändring på 3.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPIRITCOIN till USD är-- per SPIRITCOIN.

spiritcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,024.2, med ett cirkulerande utbud på 999.42M SPIRITCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades SPIRITCOIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPIRITCOIN med +1.35% under den senaste timmen och -21.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

spiritcoin (SPIRITCOIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Cirkulationsutbud 999.42M 999.42M 999.42M Totalt utbud 999,419,469.62512 999,419,469.62512 999,419,469.62512

