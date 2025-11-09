SPIRA Pris idag

Livepriset för SPIRA (SPIRA) idag är --, med en förändring på 13.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPIRA till USD är-- per SPIRA.

SPIRA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 121,602, med ett cirkulerande utbud på 189.98M SPIRA. Under de senaste 24 timmarna handlades SPIRA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00178383, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPIRA med -1.33% under den senaste timmen och -32.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SPIRA (SPIRA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 121.60K$ 121.60K $ 121.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 640.07K$ 640.07K $ 640.07K Cirkulationsutbud 189.98M 189.98M 189.98M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

