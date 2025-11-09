SpaceX PreStocks Pris idag

Livepriset för SpaceX PreStocks (SPACEX) idag är $ 237.46, med en förändring på 26.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPACEX till USD är$ 237.46 per SPACEX.

SpaceX PreStocks rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 740,860, med ett cirkulerande utbud på 3.12K SPACEX. Under de senaste 24 timmarna handlades SPACEX mellan $ 183.41 (lägsta) och $ 237.47 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 247.47, medan det lägsta priset någonsin var $ 168.0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPACEX med +0.68% under den senaste timmen och +15.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 740.86K$ 740.86K $ 740.86K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 740.86K$ 740.86K $ 740.86K Cirkulationsutbud 3.12K 3.12K 3.12K Totalt utbud 3,119.838190267 3,119.838190267 3,119.838190267

Det aktuella börsvärdet för SpaceX PreStocks är $ 740.86K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPACEX är 3.12K, med ett totalt utbud på 3119.838190267. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 740.86K.