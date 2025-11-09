SPACEDOGE Pris idag

Livepriset för SPACEDOGE (SPDG) idag är --, med en förändring på 2.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPDG till USD är-- per SPDG.

SPACEDOGE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 178,556, med ett cirkulerande utbud på 49.30B SPDG. Under de senaste 24 timmarna handlades SPDG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPDG med +0.50% under den senaste timmen och -12.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SPACEDOGE (SPDG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 178.56K$ 178.56K $ 178.56K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 178.56K$ 178.56K $ 178.56K Cirkulationsutbud 49.30B 49.30B 49.30B Totalt utbud 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

