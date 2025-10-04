SOX (SOX) Tokenomics
SOX (SOX) Information
SOX is the ultimate meme project for sock enthusiasts and humour lovers! Rooted in the quirky charm of socks, SOX combines humour, creativity, and meme culture into one unforgettable project. Whether it’s mismatched, holy, or iconic socks, SOX turns everyday footwear into a fun and shareable experience, making waves in the world of memes and beyond. Get ready to step into the sock revolution on Base!
SOX (SOX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i SOX (SOX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SOX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SOX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SOX:s tokenomics, utforska SOX-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för SOX
Vill du veta vart SOX kan vara på väg? På SOX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
