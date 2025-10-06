Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00026101 $ 0.00026101 $ 0.00026101 lägsta under 24-timmar $ 0.00029185 $ 0.00029185 $ 0.00029185 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00026101$ 0.00026101 $ 0.00026101 högsta under 24-timmar $ 0.00029185$ 0.00029185 $ 0.00029185 All Time High $ 0.00185863$ 0.00185863 $ 0.00185863 Lägsta pris $ 0.00013081$ 0.00013081 $ 0.00013081 Prisförändring (1H) +1.31% Prisändring (1D) +2.21% Prisändring (7D) +39.61% Prisändring (7D) +39.61%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) priset i realtid är $0.00026683. Under de senaste 24 timmarna har SOVRA handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00026101 och en högsta nivå på $ 0.00029185, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. SOVRAs högsta pris genom tiderna är $ 0.00185863, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00013081.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har SOVRA förändrats med +1.31% under den senaste timmen, +2.21% under 24 timmar och +39.61% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 266.58K$ 266.58K $ 266.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 266.58K$ 266.58K $ 266.58K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Sovra Ai by Virtuals är $ 266.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SOVRA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 266.58K.