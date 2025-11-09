SoulPeg USD Pris idag

Livepriset för SoulPeg USD (SPUSD) idag är $ 1.001, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPUSD till USD är$ 1.001 per SPUSD.

SoulPeg USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,381,990, med ett cirkulerande utbud på 2.38M SPUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades SPUSD mellan $ 0.996592 (lägsta) och $ 1.004 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.014, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.97149.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPUSD med +0.07% under den senaste timmen och +0.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SoulPeg USD (SPUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Cirkulationsutbud 2.38M 2.38M 2.38M Totalt utbud 2,378,786.503286071 2,378,786.503286071 2,378,786.503286071

