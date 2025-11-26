Vad är SOSANA

SOSANA (SOSANA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SOSANA(SOSANA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 18.32M $ 18.32M $ 18.32M Totalt utbud: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Cirkulerande utbud $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M FDV (värdering efter full utspädning): $ 18.32M $ 18.32M $ 18.32M Högsta någonsin: $ 0.496509 $ 0.496509 $ 0.496509 Lägsta någonsin: $ 0.157857 $ 0.157857 $ 0.157857 Aktuellt pris: $ 0.204963 $ 0.204963 $ 0.204963 Läs mer om priset på SOSANA(SOSANA) Köp SOSANA nu!

SOSANA (SOSANA) Information Officiell webbplats: https://sosana.io

SOSANA (SOSANA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SOSANA (SOSANA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SOSANA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SOSANA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SOSANA:s tokenomics, utforska SOSANA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SOSANA Vill du veta vart SOSANA kan vara på väg? På SOSANA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SOSANA-tokens prisförutsägelse nu!

