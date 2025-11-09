SOSANA Pris idag

Livepriset för SOSANA (SOSANA) idag är $ 0.20972, med en förändring på 7.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOSANA till USD är$ 0.20972 per SOSANA.

SOSANA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 18,569,599, med ett cirkulerande utbud på 88.89M SOSANA. Under de senaste 24 timmarna handlades SOSANA mellan $ 0.188683 (lägsta) och $ 0.210507 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.496509, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.160209.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOSANA med +0.09% under den senaste timmen och +1.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SOSANA (SOSANA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 18.57M$ 18.57M $ 18.57M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 18.57M$ 18.57M $ 18.57M Cirkulationsutbud 88.89M 88.89M 88.89M Totalt utbud 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

