Sora (XOR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Sora(XOR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 7.25 $ 7.25 $ 7.25 Totalt utbud: $ 17,429,066.04T $ 17,429,066.04T $ 17,429,066.04T Cirkulerande utbud $ 17,429,066.04T $ 17,429,066.04T $ 17,429,066.04T FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.25 $ 7.25 $ 7.25 Högsta någonsin: $ 981.83 $ 981.83 $ 981.83 Lägsta någonsin: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Aktuellt pris: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Sora (XOR) Information Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. Officiell webbplats: https://sora.org/ Sora (XOR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Sora (XOR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet XOR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många XOR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.