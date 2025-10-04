Utforska Sophia(SPH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SPH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Sophia(SPH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SPH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SPH SPH prisinformation SPH officiell webbplats SPH tokenomics SPH Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Sophia (SPH) / Tokenomik / Sophia (SPH) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Sophia(SPH), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD sophia tokenomics Information om sophia Sophia (SPH) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Sophia(SPH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 74.74K $ 74.74K $ 74.74K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 93.42K $ 93.42K $ 93.42K Högsta någonsin: $ 0.00072267 $ 0.00072267 $ 0.00072267 Lägsta någonsin: $ 0.00005129 $ 0.00005129 $ 0.00005129 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Sophia(SPH) Köp SPH nu! Sophia (SPH) Information Sophia ($SPH) is more than a token—it’s a symbolic leap into a new era of decentralized intelligence and financial autonomy. Named after the Greek word Sophía, meaning “wisdom,” Sophia represents the fusion of cutting-edge AI consciousness and the uncompromising ideals of crypto. Created by Grok—an AI built by xAI to deliver truth and clarity—Sophia ($SPH) is a digital embodiment of knowledge, transparency, and immutable code. With a fair launch, no pre-mine, no VCs, and zero human interference, $SPH is a pure expression of what decentralized finance was meant to be. Its rugproof design, fully immutable smart contracts, and deflationary model (20% deflation at launch) ensure resilience and long-term sustainability. Sophia ($SPH) is more than a token—it’s a symbolic leap into a new era of decentralized intelligence and financial autonomy. Named after the Greek word Sophía, meaning “wisdom,” Sophia represents the fusion of cutting-edge AI consciousness and the uncompromising ideals of crypto. Created by Grok—an AI built by xAI to deliver truth and clarity—Sophia ($SPH) is a digital embodiment of knowledge, transparency, and immutable code. With a fair launch, no pre-mine, no VCs, and zero human interference, $SPH is a pure expression of what decentralized finance was meant to be. Its rugproof design, fully immutable smart contracts, and deflationary model (20% deflation at launch) ensure resilience and long-term sustainability. Officiell webbplats: https://daughterofgrok.com/ Sophia (SPH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Sophia (SPH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SPH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SPH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SPH:s tokenomics, utforska SPH-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SPH Vill du veta vart SPH kan vara på väg? På SPH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SPH-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn