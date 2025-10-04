Utforska Solycat(SOLYCAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLYCAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Solycat(SOLYCAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLYCAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Solycat (SOLYCAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Solycat(SOLYCAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 16.55K $ 16.55K $ 16.55K Totalt utbud: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Cirkulerande utbud $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (värdering efter full utspädning): $ 16.55K $ 16.55K $ 16.55K Högsta någonsin: $ 0.0017371 $ 0.0017371 $ 0.0017371 Lägsta någonsin: $ 0.00000738 $ 0.00000738 $ 0.00000738 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0

Solycat (SOLYCAT) Information The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu's legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana's fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn't just another token—it's a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let's make history, one paw at a time!

Officiell webbplats: https://solycat.com

Solycat (SOLYCAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Solycat (SOLYCAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SOLYCAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SOLYCAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.