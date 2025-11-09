SolNav AI Pris idag

Livepriset för SolNav AI (SOLNAV) idag är --, med en förändring på 4.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOLNAV till USD är-- per SOLNAV.

SolNav AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,354, med ett cirkulerande utbud på 99.94M SOLNAV. Under de senaste 24 timmarna handlades SOLNAV mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00638547, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOLNAV med -1.53% under den senaste timmen och -36.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SolNav AI (SOLNAV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 27.35K$ 27.35K $ 27.35K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 41.01K$ 41.01K $ 41.01K Cirkulationsutbud 99.94M 99.94M 99.94M Totalt utbud 149,838,123.5421489 149,838,123.5421489 149,838,123.5421489

Det aktuella börsvärdet för SolNav AI är $ 27.35K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SOLNAV är 99.94M, med ett totalt utbud på 149838123.5421489. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 41.01K.