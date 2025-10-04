Utforska SOLITO(SOLITO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLITO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SOLITO(SOLITO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLITO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SOLITO (SOLITO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SOLITO(SOLITO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 31.73K
Totalt utbud: $ 997.58M
Cirkulerande utbud $ 997.58M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 31.73K
Högsta någonsin: $ 0.00320094
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

SOLITO (SOLITO) Information

Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶 This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun. Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we'll make this journey unforgettable. Let's fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure! There's a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That's all that's required from the community. Everyone is important!

Officiell webbplats: https://solito.vip/

SOLITO (SOLITO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SOLITO (SOLITO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet SOLITO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många SOLITO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn