Mer om SDOGE SDOGE prisinformation SDOGE officiell webbplats SDOGE tokenomics SDOGE Prisförutsägelse

SolDoge (SDOGE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SolDoge(SDOGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 77.36K
Totalt utbud: $ 10.00B
Cirkulerande utbud $ 10.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 77.36K
Högsta någonsin: $ 0.00274738
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Läs mer om priset på SolDoge(SDOGE)

SolDoge (SDOGE) Information

SolDoge (SDOGE) is your new best friend, a next generation memecoin with a fun-loving attitude and sporting a rad pair of cyber shades. He's running at turbo speed on the Solana blockchain, with lower transaction fees and energy consumption than his predecessors. As a spiritual successor to Dogecoin, the grandfather of crypto memes, SolDoge aims to be a project of the people, where the community is in the driver's seat. And since 100% of the token supply entered circulation on day one, the community holds all the power and responsibility to build for the future. Wow. The official SolDoge NFT collection will play a key role in community governance.

Officiell webbplats: https://www.soldoge.io/

SolDoge (SDOGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SolDoge (SDOGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet SDOGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många SDOGE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SDOGE:s tokenomics, utforska SDOGE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SDOGE

Vill du veta vart SDOGE kan vara på väg? På SDOGE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn