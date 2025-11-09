Solarbeam Pris idag

Livepriset för Solarbeam (SOLAR) idag är $ 0.00127856, med en förändring på 8.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOLAR till USD är$ 0.00127856 per SOLAR.

Solarbeam rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 48,502, med ett cirkulerande utbud på 37.88M SOLAR. Under de senaste 24 timmarna handlades SOLAR mellan $ 0.00128128 (lägsta) och $ 0.00154828 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 23.93, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOLAR med -2.45% under den senaste timmen och +10.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Solarbeam (SOLAR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 48.50K$ 48.50K $ 48.50K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 48.50K$ 48.50K $ 48.50K Cirkulationsutbud 37.88M 37.88M 37.88M Totalt utbud 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573

Det aktuella börsvärdet för Solarbeam är $ 48.50K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SOLAR är 37.88M, med ett totalt utbud på 37881765.89116573. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 48.50K.