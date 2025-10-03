Utforska SolARBa(SOLARBA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLARBA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SolARBa(SOLARBA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLARBA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Valuta USD solarba tokenomics Information om solarba SolARBa (SOLARBA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SolARBa(SOLARBA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Totalt utbud: $ 263.68K $ 263.68K $ 263.68K Cirkulerande utbud $ 263.68K $ 263.68K $ 263.68K FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Högsta någonsin: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 Lägsta någonsin: $ 0.685554 $ 0.685554 $ 0.685554 Aktuellt pris: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 Läs mer om priset på SolARBa(SOLARBA) Köp SOLARBA nu! SolARBa (SOLARBA) Information SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share. SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share. Officiell webbplats: https://solarba.tech SolARBa (SOLARBA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SolARBa (SOLARBA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SOLARBA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SOLARBA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SOLARBA:s tokenomics, utforska SOLARBA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SOLARBA Vill du veta vart SOLARBA kan vara på väg? På SOLARBA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SOLARBA-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn