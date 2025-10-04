Utforska SOLAPE(SOLAPE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLAPE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SOLAPE(SOLAPE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLAPE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SOLAPE (SOLAPE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SOLAPE(SOLAPE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 30.99K $ 30.99K $ 30.99K Totalt utbud: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M Cirkulerande utbud $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M FDV (värdering efter full utspädning): $ 30.99K $ 30.99K $ 30.99K Högsta någonsin: $ 0.099246 $ 0.099246 $ 0.099246 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00010384 $ 0.00010384 $ 0.00010384 SOLAPE (SOLAPE) Information SOL-Ape is the Solana ecosystem's favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community. SOL-Ape is the Solana ecosystem's favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community. Officiell webbplats: https://www.solape.io/ SOLAPE (SOLAPE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SOLAPE (SOLAPE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SOLAPE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SOLAPE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn