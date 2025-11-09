Solana Stock Index Pris idag

Livepriset för Solana Stock Index (SSX) idag är $ 0.00113985, med en förändring på 14.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SSX till USD är$ 0.00113985 per SSX.

Solana Stock Index rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,120,373, med ett cirkulerande utbud på 982.10M SSX. Under de senaste 24 timmarna handlades SSX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00121565 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00575945, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SSX med -0.49% under den senaste timmen och +3.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Solana Stock Index (SSX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Cirkulationsutbud 982.10M 982.10M 982.10M Totalt utbud 982,098,575.177633 982,098,575.177633 982,098,575.177633

