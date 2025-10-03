Utforska Solana ID(SOLID) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLID-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Solana ID(SOLID) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLID-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SOLID SOLID prisinformation SOLID officiell webbplats SOLID tokenomics SOLID Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Solana ID (SOLID) / Tokenomik / Solana ID (SOLID) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Solana ID(SOLID), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD solana-id tokenomics Information om solana-id Solana ID (SOLID) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Solana ID(SOLID), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Totalt utbud: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerande utbud $ 416.73M $ 416.73M $ 416.73M FDV (värdering efter full utspädning): $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M Högsta någonsin: $ 0.01632385 $ 0.01632385 $ 0.01632385 Lägsta någonsin: $ 0.0016976 $ 0.0016976 $ 0.0016976 Aktuellt pris: $ 0.00584009 $ 0.00584009 $ 0.00584009 Läs mer om priset på Solana ID(SOLID) Köp SOLID nu! Solana ID (SOLID) Information Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem. Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem. Officiell webbplats: https://www.solana.id/ Solana ID (SOLID) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Solana ID (SOLID) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SOLID-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SOLID-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SOLID:s tokenomics, utforska SOLID-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SOLID Vill du veta vart SOLID kan vara på väg? På SOLID sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SOLID-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn