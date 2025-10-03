Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomics
Solana Ecosystem Index (SOLI) Information
Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet!
This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI
Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Solana Ecosystem Index (SOLI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SOLI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SOLI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SOLI:s tokenomics, utforska SOLI-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
