Solana Cat Pris idag

Livepriset för Solana Cat (SOLCAT) idag är --, med en förändring på 6.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOLCAT till USD är-- per SOLCAT.

Solana Cat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 25,457, med ett cirkulerande utbud på 996.24M SOLCAT. Under de senaste 24 timmarna handlades SOLCAT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOLCAT med -1.05% under den senaste timmen och -22.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Solana Cat (SOLCAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Cirkulationsutbud 996.24M 996.24M 996.24M Totalt utbud 996,236,163.67875 996,236,163.67875 996,236,163.67875

Det aktuella börsvärdet för Solana Cat är $ 25.46K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SOLCAT är 996.24M, med ett totalt utbud på 996236163.67875. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 25.46K.