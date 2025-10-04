Utforska SOL Roulette(ROULETTE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ROULETTE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SOL Roulette(ROULETTE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ROULETTE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 3.04K
Totalt utbud: $ 925.65M
Cirkulerande utbud $ 925.65M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.04K
Högsta någonsin: $ 0.00128408
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

SOL Roulette (ROULETTE) Information

Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.

Officiell webbplats: https://www.solroulette.money

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SOL Roulette (ROULETTE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet ROULETTE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många ROULETTE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.