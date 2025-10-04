Utforska SOHOTRN(SOHOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOHOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SOHOTRN(SOHOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOHOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SOHOTRN (SOHOT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om SOHOTRN(SOHOT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

SOHOTRN (SOHOT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SOHOTRN(SOHOT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 24.99K
Totalt utbud: $ 799.00M
Cirkulerande utbud $ 799.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 24.99K
Högsta någonsin: $ 0.00229046
Lägsta någonsin: $ 0.00001345
Aktuellt pris: $ 0

SOHOTRN (SOHOT) Information

SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token. Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval! This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT . To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.

Officiell webbplats: https://sohotrn.io

SOHOTRN (SOHOT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SOHOTRN (SOHOT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet SOHOT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många SOHOT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn